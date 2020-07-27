Фронтмен Little Big Илья Прусикин, который вместе с группой должен был представлять Россию на «Евровидении-2020», извинился перед победительницей песенного конкурса 2018 года Неттой Барзилай. Свой пост он разместил на странице в социальной сети Instagram.

«Sorry» (Прости — Прим. ред.), — подписал он фото, на котором изображен вместе с израильтянкой и солисткой Little Big Софьей Таюрской.

Извинения стали шутливой реакцией на недавние новости о том, что клип на песню Uno, с которым группа собиралась выступать на 65-м по счету конкурсе в Роттердаме, стал самым просматриваемым в истории «Евровидения». На официальном аккаунте конкурса на платформе YouTube он набрал 136 миллионов просмотров, а песня Нетты Toy — 134 миллиона.

Instagram @iliyaprusikin

В комментариях собралось немало хейтеров Нетты, которые стали писать о ней сообщения на тему ее лишнего веса, но нашлись и адекватные подписчики, которые порадовались за любимую группу.

«Довольно неплохое трио. Сделайте песню вместе»;

«Я думала, что Нетта — самое крутое что было с „Евровидением“, пока не появились вы!»;

«Лучшие ребята «Евровидения!» — написали они.

Участники Little Big не смогли поехать на конкурс в этом году из-за карантинных ограничений, а само мероприятие было перенесено на 2021 год. Однако там группа уже не сможет выступить со своим хитом, ведь по правилам организаторов песня не может быть написана раньше, чем за год до церемонии.

5-tv.ru писал, что заслугу за успех клипа Little Big возложили на очарование Пухляша Красилова.