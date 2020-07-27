«Прости!» — лидер группы Little Big принес извинения израильтянке Нетте Барзилай

|
Алиса Старжевская
100

Илья Прусикин разместил свои извинения в сети Instagram.

Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin

Тема:
Little Big

Фронтмен Little Big Илья Прусикин, который вместе с группой должен был представлять Россию на «Евровидении-2020», извинился перед победительницей песенного конкурса 2018 года Неттой Барзилай. Свой пост он разместил на странице в социальной сети Instagram.

«Sorry» (Прости — Прим. ред.), — подписал он фото, на котором изображен вместе с израильтянкой и солисткой Little Big Софьей Таюрской.

Извинения стали шутливой реакцией на недавние новости о том, что клип на песню Uno, с которым группа собиралась выступать на 65-м по счету конкурсе в Роттердаме, стал самым просматриваемым в истории «Евровидения». На официальном аккаунте конкурса на платформе YouTube он набрал 136 миллионов просмотров, а песня Нетты Toy — 134 миллиона.

Instagram @iliyaprusikin

В комментариях собралось немало хейтеров Нетты, которые стали писать о ней сообщения на тему ее лишнего веса, но нашлись и адекватные подписчики, которые порадовались за любимую группу.

«Довольно неплохое трио. Сделайте песню вместе»;

«Я думала, что Нетта — самое крутое что было с „Евровидением“, пока не появились вы!»;

«Лучшие ребята «Евровидения!» — написали они.

Участники Little Big не смогли поехать на конкурс в этом году из-за карантинных ограничений, а само мероприятие было перенесено на 2021 год. Однако там группа уже не сможет выступить со своим хитом, ведь по правилам организаторов песня не может быть написана раньше, чем за год до церемонии.

5-tv.ru писал, что заслугу за успех клипа Little Big возложили на очарование Пухляша Красилова.

Тема:
Little Big
22 июл
«Это заслуга Пухляша Красилова!» — поклонники о грандиозном успехе Little Big
20 июл
Клип Little Big — самый просматриваемый на YouTube-канале «Евровидения»
17 июл
«Добрый пельмень»: Пухляш Красилов заменил боксерскую грушу Гном Гномычу
16 июл
«Наскибидибил»: Лидер Little Big стал обладателем своего первого Porsche и уже дал ему имя
16 июн
«Снята под копирку»: композитор призвал обвиненных в плагиате Little Big быть оригинальнее
16 июн
Little Big обвинили в плагиате треков The Black Eyed Peas
8 июн
Песню Little Big «спели» Голлум, Чубакка и Никита Михалков
1 июн
Группа Little Big получила премию за «Самое трэшовое видео» 2020 года
1 июн
В сети назвали победителя «Евровидения-2020»
22 мая
Клип Little Big на песню Unо преодолел 100-миллионный рубеж по числу просмотров

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
71.59
-0.01 83.78
0.68
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

17:02
«Капитан, швартуй баркас!» — в Москве ливнем затопило метро «Ботанический сад» — видео
16:57
Десятки городов и деревень в Сибири и Забайкалье затопило из-за дождей
16:50
Пенсионерам и женщинам с детьми будет проще найти работу
16:46
«Да ладно!» — Путин не поверил, что российских судостроителей никто не критикует
16:38
«Прости!» — лидер группы Little Big принес извинения израильтянке Нетте Барзилай
16:33
Пожар произошел в московском женском СИЗО № 6

Сейчас читают

Тимати объявил об уходе из Black Star
Россия продемонстрировала «растущую мощь» своего флота — реакция западных СМИ на парад в День ВМФ
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок