Клип музыкальной группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым в истории официального YouTube-канала «Евровидения». Как сообщает 78.ru, у видео уже 134 миллиона просмотров.

Ролик был опубликован 12 марта на канале конкурса и практически сразу вырвался в лидеры. Однако Little Big никак не могли обогнать видео израильской певицы Нетты Барзилай. Ее клип для композиции Toy, с которой она одержала победу на «Евровидении» в 2018 году, держался очень долго в лидерах YouTube-страницы со 133 миллионами просмотров. Однако россияне все-таки смогли преодолеть необходимый миллион.

Петербургская группа Little Big должна была представлять в музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году Россию. Многие эксперты и критики прочили победу группе, однако конкурс отменился из-за коронавируса. Информации о том, выступит ли коллектив на конкурсе в следующем году, пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом автомобиле лидера Little Big Ильи Прусикина.