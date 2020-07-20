Клип Little Big — самый просматриваемый на YouTube-канале «Евровидения»

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Алиса Старжевская
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Фанаты в очередной раз подтвердили свою любовь к группе.

Клип Little Big — самый просматриваемый на YouTube-канале «Евровидения»

Фото: Instagram @iliyaprusikin

Тема:
Little Big

Клип музыкальной группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым в истории официального YouTube-канала «Евровидения». Как сообщает 78.ru, у видео уже 134 миллиона просмотров.

Ролик был опубликован 12 марта на канале конкурса и практически сразу вырвался в лидеры. Однако Little Big никак не могли обогнать видео израильской певицы Нетты Барзилай. Ее клип для композиции Toy, с которой она одержала победу на «Евровидении» в 2018 году, держался очень долго в лидерах YouTube-страницы со 133 миллионами просмотров. Однако россияне все-таки смогли преодолеть необходимый миллион.

Петербургская группа Little Big должна была представлять в музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году Россию. Многие эксперты и критики прочили победу группе, однако конкурс отменился из-за коронавируса. Информации о том, выступит ли коллектив на конкурсе в следующем году, пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом автомобиле лидера Little Big Ильи Прусикина.

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