«Продолжает ускоряться»: ВОЗ рапортует об усилении пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в швейцарской Женеве объявил, что COVID-19 не собирается сдавать свои позиции, пишет ТАСС.

«Пандемия продолжает ускоряться, — заявил Гебрейесус. — В ВОЗ поступили сообщения о более 640 тысячах умерших».

В ВОЗ обеспокоены тем, что число заразившихся коронавирусом в мире уже превысило 16 миллионов человек. Сайт Worldometer приводит оперативные данные о 16,4 миллиона заболевших, а количество летальных исходов подсчитал, как 653 тысячи случаев на 10 миллионов выздоровевших по всему миру.

Главу ВОЗ беспокоит, что число случаев коронавируса выросло почти в два раза за последние шесть недель, а не идет на спад, а накануне суточный прирост на планете и вовсе превысил 200 тысяч человек.

Гебрейесус сказал, что вина за это лежит на плечах многих государств, которые неправильно подошли к решению проблемы быстрого распространения коронавируса, но конкретных стран не перечислил.

В ближайшие дни ВОЗ планирует провести отдельную встречу по оценке ситуации, особенно после сообщений о вспышке вируса во Вьетнаме, где болезнь проявляет себя агрессивнее, чем раньше, пишет «Экономика сегодня».

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