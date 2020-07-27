Роспортребнадзор назвал эффективные антисептики против коронавируса
В ведомстве напомнили о необходимости регулярно дезинфицировать помещения и руки.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
В Роспотребнадзоре проанализировали эффективность различных антисептиков при борьбе с распространением коронавируса. Как сообщается на официальном сайте ведомства, частицы COVID-19 способны сохраняться на поверхностях до двух суток, поэтому дезинфекторы необходимы в быту для повышения безопасности.
В ведомстве исследовали свойства антисептиков с различным составом: хлорсодержащие и спиртосодержащие, на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Эксперты пришли к выводу, что все они обладают высокой эффективностью в борьбе с вирусом.
«Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты: в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут», — говорится в исследовании.
Также в ведомстве напомнили, что защитить от заражения коронавирусом поможет четкое и неукоснительное соблюдение всех мер предосторожности. Людям рекомендовали чаще проводить уборку в помещениях, в том числе с использованием антисептиков, а также регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами руки.
За сутки в России полностью вылечились от коронавируса 3 079 человек. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 818 120 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 354 летальных исхода, выздоровели 603 329 человек.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минздрав дал прогноз о темпах распространения COVID-19 осенью.
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