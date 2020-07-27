Агузарова в скромном костюме впервые за долгое время вышла в свет ради «рыжего» из «Иванушек»
Эксцентричная певица поразила гостей непривычно сдержанным нарядом и прической.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Илья Питалев
Юбилей «рыжего» из «Иванушек International» — Андрея Григорьева-Апполонова выманил из добровольного затворничества звезду рок-н-ролла Жанну Агузарову. Певицу, известную не только своим творчеством, но и в первую очередь эксцентричным поведением, сняла на видео одна из гостей именинника, фигуристка Анастасия Гребенкина.
Агузарова вышла на сцену и поздравила артиста с 50-летием. При этом она вскользь упомянула, что зашла на огонек к юбиляру чуть ли не случайно.
«Выпивала до десяти утра, и здесь совершенно случайно, так что извините. Убила все бактерии!» — пошутила Агузарова.
Потом она исполнила вместе с Григорьевым-Апполоновым свой хит — песню «Луч». Гостей удивил крайне скромный и непримечательный костюм певицы, которая в годы, когда была на пике популярности, носила такие наряды, что рисковала угодить в объятия психиатров. Отказалась Жанна и от ярких и креативных причесок: сейчас у нее на голове обычное каре темно-каштанового оттенка.
Также на дне рождения «рыжего» из «Иванушек» были замечены многие знаменитости: Ольга Бузова, Андрей Макаревич, экс-участницы группы «Фабрика», Настасья Самбурская и многие другие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал историю редкого фото, где Жанна Фриске сидит на коленях у Григорьева-Апполонова.
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