Агузарова в скромном костюме впервые за долгое время вышла в свет ради «рыжего» из «Иванушек»

Юбилей «рыжего» из «Иванушек International» — Андрея Григорьева-Апполонова выманил из добровольного затворничества звезду рок-н-ролла Жанну Агузарову. Певицу, известную не только своим творчеством, но и в первую очередь эксцентричным поведением, сняла на видео одна из гостей именинника, фигуристка Анастасия Гребенкина.

Агузарова вышла на сцену и поздравила артиста с 50-летием. При этом она вскользь упомянула, что зашла на огонек к юбиляру чуть ли не случайно.

«Выпивала до десяти утра, и здесь совершенно случайно, так что извините. Убила все бактерии!» — пошутила Агузарова.

Instagram @grebenkina_official

Потом она исполнила вместе с Григорьевым-Апполоновым свой хит — песню «Луч». Гостей удивил крайне скромный и непримечательный костюм певицы, которая в годы, когда была на пике популярности, носила такие наряды, что рисковала угодить в объятия психиатров. Отказалась Жанна и от ярких и креативных причесок: сейчас у нее на голове обычное каре темно-каштанового оттенка.

Также на дне рождения «рыжего» из «Иванушек» были замечены многие знаменитости: Ольга Бузова, Андрей Макаревич, экс-участницы группы «Фабрика», Настасья Самбурская и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю редкого фото, где Жанна Фриске сидит на коленях у Григорьева-Апполонова.