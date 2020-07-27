«Ща как Вам Дамм!» — звезда «СашиТани» села на шпагат
Актриса и певица не стесняется показывать необычные стороны своей жизни.
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Фото, видео: Instagram @yalav
Звезда «Универа» и «СашиТани» Валентина Рубцова любит демонстрировать своим поклонникам, чем занимается вне съемок. На сей раз она села на шпагат, выложив фото-доказательство на своей странице в Instagram.
«Ща как Вам Дамм!» (орфография автора сохранена — Прим.ред.) — с юмором перефразировала она фамилию актера Жана-Клода Ван Дамма, который славится тем, что может спокойно восседать в похожей позе и не испытывать ни малейшего напряжения.
Подписчики Рубцовой явно оценили новое фото.
«Какая вы умничка, моя мечта такой шпагат»;
«Смотрю я так в свои 33 на тебя… И думаю… Пойду-ка я чаю с печенюшками попью»;
«Джеки Чан отдыхает в стороне», — восхищенно откомментировали они.
5-tv.ru писал, как Валентину Рубцову раскритиковали за фото без макияжа.
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