Гендиректор Black Star объяснил уход Тимати из лейбла

Рэпер Тимати объявил о решении покинуть собственный лейбл Black Star. Его решение для радиостанции Москва FM прокомментировал партнер музыканта по бизнесу, гендиректор бренда Павел «Пашу» Курьянов.

По его словам, основной причиной, по которой рэпер решил оставить свое детище, основанное в 2006 году, стала нехватка времени на полноценную работу с ним.

«Последние годы наш бизнес сильно вырос, и у нас, как многие знают, достаточно четко были распределены роли в нем. От Тимура было необходимо много времени и внимания, которые надо было каждому бизнесу и каждому артисту уделять. На этом было очень много и ожиданий друг к другу, и каких-то обязательств. Тимур — человек творческий, спонтанный, но ему иногда не нравилось. И мы на этой почве периодически ругались. Плюс ко всему его личная карьера периодически от этого страдала, он часто от этого расстраивался. И у нас был неоднократно разговор о том, что не хватает ему времени для своей карьеры», — рассказал Курьянов.

Фактически Тимати отошел от дел в лейбле еще осенью прошлого года. Сейчас бывшие партнеры поделили между собой сферы влияния и подбренды, которые были объединены общим именем — Black Star.

«Если не говорить о музыке, то с октября 2019 года я и наша новая команда забрали все музыкальное продюсирование у Тимура. И с октября месяца мы делаем это без него. За Тимуром осталось в нашем совместном управлении картинг, бургерные и мойки. Бренд Тимура полностью со всем каталогом переходит в его собственность, и он также забирает весь бизнес барбершопов и тату-салонов, мужских и женских. Я видел, что они его уже переименовали как „13 by Timati“. Музыкальный бренд полностью, бренд одежды, рекламное агентство, дистрибьюторский сервис — это уже будет оставаться за нами», — пояснил гендиректор Black Star.

Сам Тимати объяснил свой уход из лейбла желанием «стартануть с чистого листа». Также он рассказал поклонникам, что решение было принято не спонтанно, как могло показаться со стороны, а было неоднократно обдумано.

«Это не спонтанная рефлексия 2020 года. Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули муз рынок в стране и построили единственный успешный „зонтичный“ бренд, который основывался на музыке, но стал известен и популярен далеко за ее пределами, открыв дорогу сотням молодых имен!» — написал Тимати в Instagram.

Он подчеркнул, что для него Black Star в последнее время стал иным, чем был 15 лет назад, когда все только начиналось. Музыкант отметил, что для него важную роль играла атмосфера аутентичности компании, которая в последнее время ушла на второй план.

«На сегодняшний день, превратившись в „Группу компаний“, на мой взгляд, мы естественно потеряли тот самый камерный шарм, а сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой на самом деле невозможна ни одна крупная компания. Ребята хотят быть Google, Virgin Amazon в своем деле, а мне ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я», — рассказал Тимати.

В завершение он поблагодарил всех, с кем работал, и искренне пожелал им успехов в дальнейшем пути. Тимати подвел итог своей работе с Black Star и расставил все точки над i.

«В сухом остатке: моя миссия в ООО „Музыкальный Лейбл Блэк Стар“ подошла к концу. Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками. Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании, и не имею никакого отношения к ее дальнейшей деятельности», — завершил свое объяснение музыкант.

Кроме того, он указал, что сохранит учредительские доли в части структур лейбла: в «Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг» и «Блэк Стар Карвош». Что касается компаний «13 Барбершоп и Тату», а также «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес», они переходят в ведомость Тимати.

Как писал ранее 5-tv.ru, лейбл Black Star был основан в 2006 году Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати. За эти годы он разросся до группы компаний, которая включала в себя и продюсерский центр, и студию звукозаписи, и множество других подбрендов.