Москва ушла под воду! Сильнейший ливень затопил десятки улиц в столице

На столицу обрушился мощный ливень. На западе Москвы напора воды не выдержали автомобильные развязки и станции метро. В сети люди публикуют записи, сделанные в переходе к «Ботаническому саду».

А жители северных районов выкладывают кадры июльского града. В Свиблово затопило дом престарелых, идет эвакуация постояльцев. Синоптики связывают погодные аномалии с приходом теплого фронта и прогнозируют в Москве и области самую жаркую пятидневку июля.

Под водой, также, оказались некоторые населенные пункты Иркутской области и Забайкалья. Там чрезвычайная ситуация вызвана паводками.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что два человека пострадали от удара молнии в Москве. Стихия застигла людей в Мещерском парке. Удар пришелся в толпу, прятавшуюся под навесом на берегу пруда, однако зацепил только двоих мужчин.