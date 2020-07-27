Москва ушла под воду! Сильнейший ливень затопил десятки улиц в столице
В результате разгула стихии в городе рухнули несколько деревьев, пострадали автомобили. Молния ударила в толпу людей в одном из парков.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru
На столицу обрушился мощный ливень. На западе Москвы напора воды не выдержали автомобильные развязки и станции метро. В сети люди публикуют записи, сделанные в переходе к «Ботаническому саду».
А жители северных районов выкладывают кадры июльского града. В Свиблово затопило дом престарелых, идет эвакуация постояльцев. Синоптики связывают погодные аномалии с приходом теплого фронта и прогнозируют в Москве и области самую жаркую пятидневку июля.
Под водой, также, оказались некоторые населенные пункты Иркутской области и Забайкалья. Там чрезвычайная ситуация вызвана паводками.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что два человека пострадали от удара молнии в Москве. Стихия застигла людей в Мещерском парке. Удар пришелся в толпу, прятавшуюся под навесом на берегу пруда, однако зацепил только двоих мужчин.
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