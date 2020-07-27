Врачи «запустили» сердца мужчин, в которых ударила молния в московском парке
Пострадавших забрала скорая. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Фото: dpa/picture-alliance
Два человека пострадали от удара молнии в Москве. Стихия застигла людей в Мещерском парке. Удар пришелся в толпу, прятавшуюся под навесом на берегу пруда, однако зацепил только двоих мужчин.
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидца, пострадавшие потеряли сознание, они не дышали и у обоих не прощупывался пульс. Прежде чем их забрала скорая, спасателям пришлось вновь запустить их сердца. Кроме того, мужчины получили сильные ожоги плеча и шеи.
«Они оба уже в сознании, все помнят. Одного уже забрала скорая, второго забирает сейчас», — цитирует интернет-портал собеседника.
В свою очередь в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили РИА Новости, что бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой прибыли на место происшествия через пять-восемь минут после вызова. Двое пострадавших от удара молнии доставлены в одну из городских больниц, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
«В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время сильной грозы 14 июля молния ударила в Останкинскую телебашню в Москве не менее десяти раз. Зловещее видео успели снять очевидцы.
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