Видео из Химок, где боевик готовил массовый расстрел людей в Москве
27 июля, ФСБ сообщила об операции по задержанию мужчины, который намеревался совершить теракт.
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Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, 5-tv.ru
В Москве предотвращен теракт. Массовый расстрел в людном месте готовил приезжий из Центральной Азии — участник международной террористической группировки. Сотрудники ФСБ накрыли его в районе заброшенных гаражей в подмосковных Химках.
При задержании преступник начал стрелять по правоохранителям и был уничтожен, ответным огнем. При нем обнаружили автомат, три магазина и три гранаты. А при обыске в арендованной квартире мужчины нашлись доказательства запланированного преступления. Возбуждено уголовное дело, идет поиск возможных соучастников.
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