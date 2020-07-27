Как будут учиться дети с 1 сентября?
Министр просвещения в очередной раз поспешил успокоить родителей и учеников, которые за период самоизоляции даже успели соскучиться по школьным партам и одноклассникам.
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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Об этом сегодня заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Занятия будут проводить в обычном формате — очно.
«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах. Все требования Роспотребнадзора будут учтены», — подчеркнул министр.
Доступ к цифровому контенту для учеников останется. Для этого во всех российских школах планируют обеспечить качественный беспроводной интернет. Но дистанционные технологии, отработанные в период самоизоляции, не станут заменой традиционному обучению. Их будут использовать только в качестве дополнительных возможностей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что классным руководителям в школах назначат дополнительные выплаты.
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