Классным руководителям в школах назначат дополнительные выплаты
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал надбавку учителям, которую введут с 1 сентября.
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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Классные руководители получат дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.
По словам министра, надбавку за классное руководство для учителей в указанном размере введут с 1 сентября. Такое решение принято в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Кравцов отметил, что региональные и муниципальные выплаты для классных руководителей при этом не отменят.
Ранее 5-tv.ru писал, что на том же брифинге глава Минпросвещения указал, в каком формате начнется учебный год для российских школьников. Как подчеркнул чиновник, 1 сентября ученики вернутся за парты. При организации образовательного процесса используют опыт безопасного проведения ЕГЭ. Для обеспечения максимальной безопасности школьников и учителей будут учтены все требования Роспотребнадзора.
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