Известный хирург прокомментировал волшебное похудение Лолиты

Известный пластический хирург Владимир Плахотин уверен, что волшебное преображение Лолиты Милявской не обошлось без вмешательства его коллег. Певица удивила всех на «Славянском базаре в Витебске», куда приехала похудевшей чуть ли не вдвое. Сама артистка объясняла, что сбросила вес благодаря эндокринологу, который прописал ей таблетки и исключил из рациона вредные для нее продукты — такие, как виноград и бананы.

Однако, по мнению Плахотина, так сильно похудеть естественным путем невозможно, тем более в 56 лет, и скорее всего Лолита сделала бандажирование желудка.

«Какие бы усилия ты ни потратил, что бы ни предпринимал, как бы ни ограничивал себя в питании, лишние килограммы имеют привычку возвращаться, причем с удвоенной силой. Про эту проблему знают все, кто годами борется с лишними весом», — пояснил врач в интервью интернет-журналу «Собеседник».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🄼🅈 🄻🄸🄵🄴 (@lolita__my__life) 22 Июл 2020 в 12:05 PDT

По его словам, после мучительных попыток похудеть многие прибегают к бариатрии — хирургическому лечению ожирения, которое не наносит вреда здоровью. Бандажирование позволяет существенно уменьшить полость желудка, ничего при этом не удаляя. Хирург формирует мини-желудок в верхней части органа, а на остальную его часть накладывается силиконовое кольцо, выполняющее функцию бандажа. Благодаря ему твердая пища в желудке задерживается дольше и у человека быстрее появляется чувство сытости.

«Насколько можно судить по тому эффекту похудения, который получила певица, она прибегла к бандажированию желудка. Это вмешательство дает возможность сбросить до 50% веса. Если происходит большая потеря веса, 60-80%, можно говорить о других более серьезных хирургических методах (рукавной гастропластике или шунтированию желудка)», — полагает Плахотин.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Лолита заявила в одном из интервью, что худеть помогает не только отказ от вредных продуктов, но и активный секс. Она также призналась, что встречается с новым мужчиной — серьезным и обеспеченным бизнесменом.