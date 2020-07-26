Певица Лолита побывала в Витебске, где участвовала в фестивале «Славянский базар», собравшем массу отечественных звезд. Там же она сообщила, что в ее жизни снова появился мужчина, пишет «Экспресс газета».

Она рассказала, что сейчас встречается с новым мужчиной — серьезным и обеспеченным бизнесменом. Они с ним разумно подходят к отношениям во взрослом возрасте, поэтому и в Витебск он с Лолитой не поехал.

«Пусть работает. Мне больше безработных не надо!» — заявила певица.

Также Лолита призналась, что не испытывает большого эмоционального волнения при мысли о возможной свадьбе с новым возлюбленным, но если он сделает ей предложение, сразу согласится.

«Шестой брак будет», — философски заметила исполнительница.

Также Лолита рассказала, что сейчас наблюдается у популярного на Рублевке диетолога, который помог ей перестроить свое питание и понять причины периодического резкого набора веса. Если бананы и виноград ей теперь есть противопоказано, то другой способ похудения остается вполне доступен.

«Сексом зато заниматься можно в любом количестве», — пошутила она напоследок.

5-tv.ru писал как Лолита похитила платье из коллекции знаменитого кутюрье.