«Я не могу»: фанаты киевского «Динамо» за четыре дня выжили с поста Луческу

Фанаты киевского футбольного клуба «Динамо» смогли добиться невозможного — вынудили нового тренера Мирчу Луческу уйти в отставку всего через четыре дня после назначения, пишет РИА Новости Спорт.

Фанаты команды изначально крайне негативно восприняли новость о новом тренере, ведь румынский специалист много лет возглавлял тренерский штат украинского «Шахтера». При нем команда восемь раз становилась чемпионом страны и была шестикратным обладателем Кубка Украины, а также выиграла Кубок УЕФА. Но возмутило болельщиков другое — «Динамо» и «Шахтер» считаются принципиальными противниками и врагами.

«Я не могу согласиться с тем, что собственные фанаты действуют против интересов своего клуба, — прокомментировал свое решение об отставке Луческу. — Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны фанатов, поддержка которых нужна команде».

Только недавно Луческу говорил совсем другие слова, когда давал интервью румынским журналистам, напоминает Чемпионат.com.

«Я хочу принести радость болельщикам киевского „Динамо“, — заверял Луческу, уверенный, что сможет пересилить фанатов своего нового клуба. — Болельщики всегда аплодируют успеху».

Однако случилось все наоборот — тренеру, который радовался возможности вернуться в футбол на ставшую ему вторым домом Украину, пришлось уйти всего за два дня до своего 75-летия.

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