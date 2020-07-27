Перехват американского самолета-разведчика над Черным морем сняли на видео
Двигавшийся в направлении границ РФ самолет ВМС США заметили над нейтральными водами.
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Фото, видео: Минобороны РФ, PA Wire/PA Images
Во время мониторинга воздушного пространства над Черным морем 27 июля российские военные зафиксировали неизвестный объект, двигавшийся по направлению к границам РФ. На проверку был сразу поднят истребитель Су-27, который опознал в цели американский самолет-разведчик, сообщили в Минобороны России.
Су-27 действовал согласно международным правилам поведения в воздушном пространстве — на безопасном расстоянии сопроводил Р-8А «Посейдон» и убедился, что тот сменил направление. После истребитель вернулся на базу.
Пилотам удалось сделать видео с перехватом американского самолета очень высокого разрешения. Такие экстренные вылеты российских военных стали уже почти обыденностью. 5-tv.ru сообщал о почти идентичном происшествии с перехватом американского самолета-разведчика в Черном море несколько дней назад.
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