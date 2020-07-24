Видео перехвата российским Су-27 американского самолета над Черным морем

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 82

Boeing Р-8А «Посейдон» был замечен у российских границ 23 июля.

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пивоваров; Минобороны РФ

Системы наблюдения над воздушным черноморским пространством 23 июля 2020 года выявили приближение к государственной границе России неизвестной воздушной цели. На перехват в воздух был поднят отечественный Су-27, который установил, что самолет принадлежит военно-морским силам США, сообщает Минобороны РФ.

Сопровождение Р-8А «Посейдон» шло в строгом соответствии с международными стандартами поведения в воздушном пространстве. После идентификации объекта пилот Су-27 дождался момента, когда американский разведчик развернулся в обратную от государственной границы РФ сторону, пишет ФАН.

После совершенного перехвата Су-27 вернулся на аэродром ПВО Южного военного округа. Такие операции в последние дни стали регулярными из-за проведения на Черном море юбилейных натовских учений Sea Breeze-2020.

5-tv.ru писал о другом перехвате американских самолетов над Черным морем днем ранее.

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