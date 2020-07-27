Стали известны имена пострадавших при пожаре в московском СИЗО

Стали известны имена пострадавших при пожаре в одном из трех корпусов женского следственного изолятора № 6 в Москве. Огонь вспыхнул там около 16 часов, по предварительным данным, в помещении, где хранились постельные принадлежности. Дым распространился по зданию через вентиляционную шахту. Как стало известно 5-tv.ru, помощь медиков потребовалась девяти женщинам:

Наталье Л., 42 года,

Евдокии Т., 58 лет,

Елене Е., 46 лет,

Елизавете М., 21 год,

Дарье Ф., 28 лет,

Шазие Ш., 34 года,

Гульмире К., 27 лет,

Севай С., 33 года,

и еще одной женщине, чье имя и возраст сейчас выясняются.

Как сообщили в пресс-службе ФСИН, из горящего здания были эвакуированы 850 человек, их разместили в соседних корпусах. В настоящее время огонь локализован.

Прокуратура Москвы уже начала проверку соблюдения сотрудниками ФСИН законодательства о пожарной безопасности.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео пожара в женском СИЗО № 6 на Шоссейной улице в Москве.