Полицейский пострадал при взрыве во время задержания в Самаре

Сотрудник полиции получил ранение во время задержания дебошира в Самаре. Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, мужчина бросил в представителя правоохранительных органов гранату.

Известно, что полицейские приехали на вызов о бытовой ссоре между супругами.

Обстоятельства произошедшего выясняются.