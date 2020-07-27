Полицейский пострадал при взрыве во время задержания в Самаре
Предварительно, дебошир бросил в представителя правоохранительных органов гранату.
Фото: www.globallookpress.com
Сотрудник полиции получил ранение во время задержания дебошира в Самаре. Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, мужчина бросил в представителя правоохранительных органов гранату.
Известно, что полицейские приехали на вызов о бытовой ссоре между супругами.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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