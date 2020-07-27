Очевидцы сообщают о стрельбе из автомобиля на юго-востоке Москвы
Предварительно, неизвестный производит выстрелы по людям в районе Каширского шоссе.
Фото: ТАСС / Смитюк Юрий
Очевидцы сообщают о стрельбе из автомобиля на юго-востоке Москвы. Предварительно, неизвестный производит выстрелы по людям в районе Каширского шоссе.
Информация уточняется. На место выехали сотрудники правоохранительных органов столицы.
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