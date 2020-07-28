Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на границе Армении и Азербайджана

В понедельник состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции. Владимир Путин и Рэджэп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в зоне армяно-азербайджанской границы.

Главы государств выразили заинтересованность в разрешении конфликта исключительно мирными способами. Президенты подчеркнули важность деэскалации военного конфликта, и выразили готовность способствовать этому дипломатическим путем.

Лидеры также говорили о совместных усилиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, что позволило принять решение о возобновлении с 1 августа авиасообщения между нашими странами. Кроме того, согласно сообщению пресс-службы турецкого лидера, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.