Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на границе Армении и Азербайджана

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Главы государств выразили заинтересованность в разрешении конфликта исключительно мирными способами.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, 5-tv.ru

В понедельник состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции. Владимир Путин и Рэджэп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в зоне армяно-азербайджанской границы.

Главы государств выразили заинтересованность в разрешении конфликта исключительно мирными способами. Президенты подчеркнули важность деэскалации военного конфликта, и выразили готовность способствовать этому дипломатическим путем.

Лидеры также говорили о совместных усилиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, что позволило принять решение о возобновлении с 1 августа авиасообщения между нашими странами. Кроме того, согласно сообщению пресс-службы турецкого лидера, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.

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