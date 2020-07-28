Райан Рейнольд обещает 5 тысяч долларов за украденного плюшевого медвежонка

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Алиса Старжевская
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Ценную игрушку накануне похитили у жительницы Ванкувера Мары Сориано.

Райан Рейнольд обещает 5 тысяч долларов за украденного плюшевого медвежонка

Фото: Instagram @vancityreynolds

Голливудский актер Райан Рейнольд предложил вознаграждение в пять тысяч долларов тому, кто вернет плюшевого медведя, похищенного у жительницы канадского Ванкувера Мары Сориано. По информации Entertainment Weekly, медведя и другие вещи девушки похитили по время недавнего переезда.

Twitter @VancityReynolds

Помимо медведя в рюкзаке были также были и ценные вещи, например, портативная игровая приставка и документы, однако игрушка для девушки была самой ценной. Дело в том, что в медвежонка встроен диктофон, на котором записан голос матери Мары, погибшей от рака несколько лет назад.

Об инциденте рассказала репортер местного CBC Дебора Гобл на своей странице в Twitter, а спустя какое-то время Рейнольд сделал репост ее записи и подписал, что заплатит нашедшему пять тысяч долларов. «Думаю, мы все хотим, чтобы медведь вернулся домой», отметил актер.

После Рейнольдса и другие звезды заговорили о краже. Так, звезда сериала «Клиника» Зак Брафф сделал репост, а актер Пи Джей Бирн отметил, что скинется с Рейнольдсом на вознаграждение нашедшему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о доходах Райана Рейнольдса: актер вошел в первую десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии американского Forbes.

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