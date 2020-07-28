Минтруд пообещал реальный рост пенсий россиян

Министерство труда России объяснило, за счет чего обеспечивается рост реальных пенсий. Как передает «РИА Новости», размер индексации определен федеральным законом.

Это заявление стало ответом на указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», который ранее подписал президент России Владимир Путин. После этого в СМИ начала появляться информация, что документ подразумевает заморозку пенсий россиян.

Однако Минтруд отметил, что индексация определяется не указами, а Федеральным законом, в частности, № 350-ФЗ. В его тексте прописано, что в 2021–2024 годах индексация будет выше предполагаемой инфляции: 1 января 2021 года пенсии проиндексируются на 6,3%, в следующем году — на 5,9%. В начале 2023 году размер пенсии увеличится на 5,6%, а в 2024 — на 5,5%.

Также в ведомстве отметили, что после 2024 года страховые пенсии россиян будут изменяться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда страны. Это означает не только сохранение суммы выплат, но и ее рост, подчеркнули в Минтруде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о доступных ряду пенсионеров льготах от государства.