Какой бонус от государства положен ряду пенсионеров?

Для российских граждан, имеющих большой стаж работы, есть возможность получить специальный бонус от государства. Они могут выйти на пенсию раньше других, сохранив за собой все остальные льготы, пишет Primpress.

О возможности досрочного выхода на пенсию рассказала представитель Пенсионного фонда России (ПФР) Альфия Ямбаева. Оказывается, воспользоваться им могут не многие: женщины, имеющие как минимум 37 лет стажа, и мужчины, трудившиеся хотя бы 42 года. Такие граждане могут выйти на пенсию уже в 55 и 60 лет соответственно.

Однако доказать такой стаж будет непросто — туда включают лишь время, когда граждане работали в пределах России и за них исправно перечислялись страховые взносы в ПФР. Также туда включили периоды временной нетрудоспособности, когда гражданам выплачивается пособие по обязательному социальному страхованию.

Время декрета, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет или нетрудоспособным взрослым, а также армейская служба в трудовой стаж не включаются.

5-tv.ru писал, что женщинам с детьми и пенсионерам в России облегчили поиск работы.