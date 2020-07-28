Какой бонус от государства положен ряду пенсионеров?

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Алиса Старжевская
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В ПФР рассказали, кто сможет получить специальную льготу при наличии большого трудового стажа.

Какой бонус от государства положен ряду пенсионеров?

Фото: ТАСС / Сергей Коньков

Тема:
Повышение пенсионного возраста в РФ

Для российских граждан, имеющих большой стаж работы, есть возможность получить специальный бонус от государства. Они могут выйти на пенсию раньше других, сохранив за собой все остальные льготы, пишет Primpress.

О возможности досрочного выхода на пенсию рассказала представитель Пенсионного фонда России (ПФР) Альфия Ямбаева. Оказывается, воспользоваться им могут не многие: женщины, имеющие как минимум 37 лет стажа, и мужчины, трудившиеся хотя бы 42 года. Такие граждане могут выйти на пенсию уже в 55 и 60 лет соответственно.

Однако доказать такой стаж будет непросто — туда включают лишь время, когда граждане работали в пределах России и за них исправно перечислялись страховые взносы в ПФР. Также туда включили периоды временной нетрудоспособности, когда гражданам выплачивается пособие по обязательному социальному страхованию.

Время декрета, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет или нетрудоспособным взрослым, а также армейская служба в трудовой стаж не включаются. 

5-tv.ru писал, что женщинам с детьми и пенсионерам в России облегчили поиск работы.

Тема:
Повышение пенсионного возраста в РФ
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