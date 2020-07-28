И снова подделка! Эксперт разоблачил видео испытаний «убийцы» Крымского моста
Проведенный анализ кадров испытаний украинской ракеты «Нептун» доказал, что все это фейк.
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Фото, видео: Wikipedia.org, 5-tv.ru
Видео испытаний украинского ракетного комплекса «Нептун» оказалось фейком. Такой вывод сделали военные эксперты.
Изучив кадры, они отметили, что крылья боеголовки крепятся на трех саморезах. А значит — она должна была тут же развалиться в воздухе. Кроме того, на видео ракета не отбрасывает тень, а во время полета над водой реактивный двигатель не создает волн.
Подозрительным эксперты назвали и попадание в цель — ударная волна от ракеты должна была сбросить с баржи строительные леса. Но вместо этого в сетке видно лишь аккуратное отверстие.
Специалисты уверены: украинские операторы сняли только море, а «Нептун» и мишень потом дорисовали специалисты по компьютерной графике.
Ранее ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев назвал украинскую ракету «Нептун» устаревшей и легко сбиваемой.
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