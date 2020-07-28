И снова подделка! Эксперт разоблачил видео испытаний «убийцы» Крымского моста

Видео испытаний украинского ракетного комплекса «Нептун» оказалось фейком. Такой вывод сделали военные эксперты.

Изучив кадры, они отметили, что крылья боеголовки крепятся на трех саморезах. А значит — она должна была тут же развалиться в воздухе. Кроме того, на видео ракета не отбрасывает тень, а во время полета над водой реактивный двигатель не создает волн.

Подозрительным эксперты назвали и попадание в цель — ударная волна от ракеты должна была сбросить с баржи строительные леса. Но вместо этого в сетке видно лишь аккуратное отверстие.

Специалисты уверены: украинские операторы сняли только море, а «Нептун» и мишень потом дорисовали специалисты по компьютерной графике.

Ранее ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев назвал украинскую ракету «Нептун» устаревшей и легко сбиваемой.