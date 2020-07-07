Военный эксперт оценил опасность украинской ракеты «Нептун»
По словам профессора Академии военных наук России Сергея Горбачева, какой-то военной тайны для Черноморского флота данный вид оружия не представляет.
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Противокорабельные ракеты Р-360 украинского комплекса РК-360МЦ «Нептун» морально устарели и легко сбиваемы. Об этом заявил РИА Новости ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев.
Как писал 5-tv.ru, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией. Контр-адмирал не исключил возможность ракетного удара с использованием «Нептуна» со стороны Незалежной по объектам инфраструктуры крымского региона. По его словам, дальность ракетного комплекса позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Об «опасности» Р-360 для Москвы не раз писали и украинские СМИ.
Меж тем, как отмечает Горбачев, Киев сильно преувеличивает достоинства ракеты «Нептун».
«Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая. Хотя там есть какие-то новации, но какой-то военной тайны для Черноморского флота с точки зрения ее нейтрализации это оружие не представляет», — резюмировал военный эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал об ответе России на удар Украины по Крыму. По мнению эксперта, у Незалежной не хватит боевого потенциала, чтобы тягаться с Москвой в борьбе за полуостров.
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