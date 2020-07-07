Военный эксперт оценил опасность украинской ракеты «Нептун»

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Валентин Черников
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По словам профессора Академии военных наук России Сергея Горбачева, какой-то военной тайны для Черноморского флота данный вид оружия не представляет.

Фото, видео: 112.ua; YouTube @Мілітарний Портал

Тема:
Украинский кризис

Противокорабельные ракеты Р-360 украинского комплекса РК-360МЦ «Нептун» морально устарели и легко сбиваемы. Об этом заявил РИА Новости ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев.

Как писал 5-tv.ru, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией. Контр-адмирал не исключил возможность ракетного удара с использованием «Нептуна» со стороны Незалежной по объектам инфраструктуры крымского региона. По его словам, дальность ракетного комплекса позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Об «опасности» Р-360 для Москвы не раз писали и украинские СМИ.

Меж тем, как отмечает Горбачев, Киев сильно преувеличивает достоинства ракеты «Нептун».

«Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая. Хотя там есть какие-то новации, но какой-то военной тайны для Черноморского флота с точки зрения ее нейтрализации это оружие не представляет», — резюмировал военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал об ответе России на удар Украины по Крыму. По мнению эксперта, у Незалежной не хватит боевого потенциала, чтобы тягаться с Москвой в борьбе за полуостров.

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