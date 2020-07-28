Бой за место под солнцем: охранник побил екатеринбурженок по дороге на пляж

Серьезными травмами может закончиться обычный отдых на природе. Семье из Екатеринбурга пришлось брать боем место под солнцем. За проход на местный пляж с них потребовали плату. Люди возмутились, и словесная перепалка переросла в ожесточенной конфликт с охранником частной базы отдыха. Последствия драки более чем серьезные — избиты оказались две женщины. В причинах инцидента разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин. Подробности в репортаже.