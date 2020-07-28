Бой за место под солнцем: охранник побил екатеринбурженок по дороге на пляж
С женщин потребовали деньги за проход к водоему, к отказавшимся платить за отдых применили грубую физическую силу.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Серьезными травмами может закончиться обычный отдых на природе. Семье из Екатеринбурга пришлось брать боем место под солнцем. За проход на местный пляж с них потребовали плату. Люди возмутились, и словесная перепалка переросла в ожесточенной конфликт с охранником частной базы отдыха. Последствия драки более чем серьезные — избиты оказались две женщины. В причинах инцидента разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин. Подробности в репортаже.
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