Бой за место под солнцем: охранник побил екатеринбурженок по дороге на пляж

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С женщин потребовали деньги за проход к водоему, к отказавшимся платить за отдых применили грубую физическую силу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Серьезными травмами может закончиться обычный отдых на природе. Семье из Екатеринбурга пришлось брать боем место под солнцем. За проход на местный пляж с них потребовали плату. Люди возмутились, и словесная перепалка переросла в ожесточенной конфликт с охранником частной базы отдыха. Последствия драки более чем серьезные — избиты оказались две женщины. В причинах инцидента разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин. Подробности в репортаже.

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