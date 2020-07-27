Видео: число жертв в утонувшей под Волгоградом иномарке увеличилось до восьми
Renault Logan рухнул в оросительный канал. Сейчас обстоятельства жуткого ДТП выясняются.
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Фото, видео: ВКонтакте @gorod34, 5-tv.ru
В селе Верхнепогромное в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, неподалеку от Волгограда, из водоема вытащили машину с восемью трупами внутри. Момент извлечения машины на поверхность снял пользователь сети ВКонтакте, который и поделился видео.
По сообщениям очевидцев, затонувший Renault Logan некоторое время лежал перевернутым в воде оросительного канала вдоль дороги. Предположительно, водитель иномарки не смог справиться с управлением при съезде с трассы, и все закончилось трагедией.
Машину удалось вытащить на поверхность, после чего внутри обнаружили тела восьмерых погибших — двух мужчин и шести женщин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Члены следственно-оперативной группы на месте разбираются с обстоятельствами случившегося, а также занимаются установкой личностей жертв ДТП.
5-tv.ru писал, как в Москве после столкновения с микроавтобусом перевернулось такси.
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