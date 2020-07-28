Звезда «Дома-2» Катя Жужа стала мамой во второй раз
Девушка долго скрывала беременность от поклонников, но радостной новостью поделилась сразу.
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Фото, видео: Instagram @katyajuja555
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа стала мамой во второй раз. Радостной новостью девушка поделилась с подписчиками в Instagram. Она выложила лаконичный пост, прикрепив к нему фото, на котором в последний раз была запечатлена с большим животом.
«Добро пожаловать в новую жизнь», — написала звезда.
Поклонники принялись поздравлять знаменитость с этим значимым событием в ее жизни.
«Урааааа! Поздравляю!!! Здоровья малышу и мамочке!»
«Растите здоровыми и счастливыми!»
«Катюша, поздравляю! Растите самыми красивыми, самыми милыми, самыми здоровыми. Благополучия вашей семье!» — писали фолловеры.
У бывшей участницы телестройки уже есть дочь Николь. О втором ребенке она мечтала долго, но забеременеть не получалось. Наконец чудо случилось, и девушка радостно ожидала рождения малыша. В феврале этого года она вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова. К этому моменту она уже была в положении, поэтому свадьба была скромной.
Любопытно, но пара уже второй раз проводит бракосочетание — первый раз они поженились в Лас-Вегасе, отмечает «Экспресс газета». На этом молодые останавливаться не намерены, они уже планируют третью свадьбу, на этот раз в Италии. Ранее 5-tv.ru писал о том, как Катя Жужа раскрыла подробности третьего торжества.
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