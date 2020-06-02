Раскрыты подробности третьей свадьбы Кати Жужи
Экс-участница «Дома-2» планирует отметить торжество в европейском стиле на озере в Италии.
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Фото, видео: Instagram @katyajuja555
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера, гонщика Артема Маркелова. Влюбленная пара сыграла свадьбу уже дважды, а теперь планируется отметить торжество в третий раз.
«Когда мы поженились первый раз, я была в прокатном платье, а под платьем были черные кроссовки. Во второй раз я была в брючном костюме, а вот в третий раз это будет в европейском стиле, я хочу платье», — поделилась звезда в Instagram.
32-летняя Катя Жужа мечтает отметить торжество в одном из самых живописных мест в Италии. Подготовку к свадьбе знаменитость начала уже сейчас, будучи беременной. В брачном агентстве девушке заявили, что на планирование уйдет, как минимум, год.
«Мы даже выбрали локацию. Она идеально впишется под нашу мечту. Это будет озеро Комо», — поведала экс-участница «Дома-2».
Катя Жужа рассказала о подробностях предстоящего праздника. По словам знаменитости, у ее супруга есть «корыстный» мотив, из-за которого он мечтает о третьей свадьбе едва ли не сильнее своей любимой.
«В этот раз у меня уже будут подружки невесты, а у Артема — друзья жениха. Артем больше всего ждет эту свадьбу из-за своего мальчишника в Вегасе», — утверждает телезвезда.
Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Жужа рассказала о проблемах второй беременности.
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