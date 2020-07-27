Максакова считает, что повторяет судьбу бабушки, мужа которой расстреляли

Оперной певице Марии Максаковой в конце прошлой недели исполнилось 43 года. С 2016 года она живет на Украине, куда сбежала из Москвы вместе с мужем Денисом Вороненковым, позже застреленным в Киеве. Незадолго до дня рождения артистка представила публике клип на песню собственного сочинения, в котором снялась полностью обнаженной.

Максакова также работает над книгой воспоминаний и надеется, что по ней будет снят фильм. В интервью «Экспресс газете» певица призналась, что повторяет судьбу бабушки — полной тезки, известной советской оперной певицы Марии Максаковой, которую считает своим ангелом.

«К сожалению, в моей жизни повторились не только ее сценические победы, но и потеря мужа. В 37-м был расстрелян Яков Давтян, имевший, как и мой Денис, прямое отношение к формированию спецслужб», — заявила артистка.

Максакова утверждает, что бабушка, которую она не застала в живых, во сне помогала ей освоить сложные вокальные техники в годы учебы.

«В тот период я была настолько фанатично увлечена процессом, что Мария Петровна во сне занималась со мной постановкой голоса. Интересно, что она давала советы, отличные от тех, что я получала у педагогов. Хорошо их помню и могу теперь сказать, что они были прекрасны», — рассказала оперная дива.

Как ранее писал 5-tv.ru, переезд на Украину бывшие депутаты Госдумы Мария Максакова и Денис Вороненков объясняли политическими причинами, однако в Следственном комитете России этот шаг оценили как попытку скрыться от следствия. Вороненков был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Экс-депутата застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года на глазах у супруги.