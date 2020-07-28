Хорватский защитник Деян Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»

Петербургский «Зенит» объявил о первом большом трансфере в новом сезоне. Состав команды пополнит хорватский защитник Деян Ловрен. Ранее он с «Ливерпулем» выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат мира.

Главный тренер «Ливерпуля» дал Ловрену отличную рекомендацию, заметив, что всегда ждет его обратно. Контракт 31-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан на три года. По некоторым данным, петербургский клуб заплатил за переход около 12 миллионов евро.