Хорватский защитник Деян Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»

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Имеется информация, что за трансфер петербургский клуб заплатил около 12 миллионов евро.

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Петербургский «Зенит» объявил о первом большом трансфере в новом сезоне. Состав команды пополнит хорватский защитник Деян Ловрен. Ранее он с «Ливерпулем» выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат мира.

Главный тренер «Ливерпуля» дал Ловрену отличную рекомендацию, заметив, что всегда ждет его обратно. Контракт 31-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан на три года. По некоторым данным, петербургский клуб заплатил за переход около 12 миллионов евро.

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Хорватский защитник Деян Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»

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