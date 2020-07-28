Обвинившая в избиении охранников ТЦ «Галерея» девушка раскрыла детали инцидента

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 68

Причиной конфликта стало отсутствие маски у посетительницы.

Фото, видео: ТАСС / Роман Пименов, 5-tv.ru

Пострадавшая в результате конфликта с охраной в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге Софья Никифорова рассказала детали происшествия 5-tv.ru. По ее словам, она получила ушибы и намерена жаловаться в правоохранительные органы.

Причиной столкновения с охраной стало отсутствие у нее медицинской маски. Приобрести ее в ТЦ, по версии петербурженки, при всем желании так и не удалось.

«Охранник мне говорит: „Наденьте маску“. Я говорю: „Извините, у меня нету“. Иду дальше, слышу, он говорит, что вот здесь можно купить. Я останавливаюсь, начинаю искать глазами, где этот автомат, где можно купить маску, и он подходит, меня за плечо выворачивает. Начинает прям за руки хватать. Я говорю: „Руки убери от меня“. И потом меня сразу впечатывают в стену, а потом меня несут по парковке. Меня били коленями по голове», — рассказала девушка.

5-tv.ru

Сотрудники охраны ТЦ «Галерея» вызвали полицию. Из участка, по словам пострадавшей, ее увезли на скорой помощи. В больнице, однако, добиться точного диагноза не удалось — сначала полтора часа она ждала в очереди анализ крови, потом так и не дождалась томографии. При этом при первичном осмотре у нее ничего не обнаружили. Сама Никифорова утверждает, что у нее синяки и ссадины, а также болят руки.

Охранники торгового центра высказали иную версию. По их словам, перед тем, как было решено выставить нарушительницу, она грязно оскорбила одного из сотрудников. Ранее 5-tv.ru публиковал видео выдворения петербурженки из ТЦ «Галерея».

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