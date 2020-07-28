Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил 50 миллиардов долларов

Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил 51 миллиард долларов. Такие данные генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов предоставил президенту РФ Владимиру Путину в ходе отчета о деятельности госкорпорации за 2019 год.

Отмечается, что большой интерес потребителей вызывает продукция ВВС и противовоздушной обороны.

«Портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года, составляет 51,1 миллиарда долларов — большой пакет, и такой объем у нас уже сохраняется третий год. Хотя мы и исполняем его, но в то же время подписываем вновь», — заявил Сергей Чемезов.

Гендиректор «Ростеха» добавил, что в настоящий момент растет и доля производимой предприятиями продукции гражданского назначения. Выручка от ее реализации достигла 550 миллиардов рублей.

Помимо прочего, Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину, что госкорпорация продолжает наращивать объемы выпуска медицинских изделий. Доля произведенной «Ростехом» данной продукции на российском рынке уже составляет порядка десяти процентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на новых российских фрегатах установят гиперзвуковое оружие.