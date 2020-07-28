Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил 50 миллиардов долларов

|
Василий Заика
20

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов предоставил отчет о деятельности госкорпорации Владимиру Путину.

Фото, видео: Ведомости/ТАСС / Максим Стулов, 5-tv.ru

Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил 51 миллиард долларов. Такие данные генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов предоставил президенту РФ Владимиру Путину в ходе отчета о деятельности госкорпорации за 2019 год.

Отмечается, что большой интерес потребителей вызывает продукция ВВС и противовоздушной обороны.

«Портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года, составляет 51,1 миллиарда долларов — большой пакет, и такой объем у нас уже сохраняется третий год. Хотя мы и исполняем его, но в то же время подписываем вновь», — заявил Сергей Чемезов.

Гендиректор «Ростеха» добавил, что в настоящий момент растет и доля производимой предприятиями продукции гражданского назначения. Выручка от ее реализации достигла 550 миллиардов рублей.

Помимо прочего, Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину, что госкорпорация продолжает наращивать объемы выпуска медицинских изделий. Доля произведенной «Ростехом» данной продукции на российском рынке уже составляет порядка десяти процентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на новых российских фрегатах установят гиперзвуковое оружие.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
71.92
0.33 84.26
0.48
Какая ваша астрологическая особенность отпугивает окружающих?

Последние новости

15:54
Машинист пострадал при столкновении поездов в Петербурге
15:49
Охранник я, или право имею? — Юрист оценил действия сторон в конфликте в ТЦ «Галерея»
15:42
Транспортная полиция начала проверку после столкновения двух поездов в Петербурге
15:39
Звезда «Дома-2» Катя Жужа стала мамой во второй раз
15:37
Сотрудники ТЦ «Галерея» рассказали свою версию конфликта с «избитой» девушкой
15:33
Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил 50 миллиардов долларов

Сейчас читают

Таролог рассказала, кто из знаменитостей скоро снова станет мамой
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок