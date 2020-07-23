Страшный сон Запада: на новых российских фрегатах установят гиперзвуковое оружие

Фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», которые планируется построить к 2026 году, будут оснащены современным гиперзвуковым оружием. Как передает «Экономика сегодня», именно этот тип вооружения — уникальный и аналогов ему в мире еще нет, а большинство стран даже не приступили к разработке такого оружия.

Оба судна уже заложены на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Как рассказывает глава Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов, корабли войду в проект 22350 — это самые совершенные с технической точки зрения военные суда, превосходящие практически все мировые разработки.

Под гиперзвуковым оружием, которое будет установлено на фрегаты, подразумеваются ракеты «Циркон», уже принятые на вооружение в ВМФ России. Они способны развивать скорость в девять Махов, то есть лететь они будут примерно в девять раз быстрее скорости звука.

Россия первая страна в мире, кто уже использует в военной технике гиперзвуковое оружие. Как отмечает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, эти разработки совершенно не радуют страны Запада, а в особенности США.

«Когда американской разведке стало известно, что Россия располагает „Цирконами“, в военном ведомстве Соединенных Штатов занервничали. Американцы заговорили о возможной смене своей военно-морской доктрины, так как российские ракеты даже без оснащения ядерными боеголовками способны вывести из строя целый авианосец США», — отмечает Баранец.

По его словам, «Циркон», который в России, к слову, начали разрабатывать еще в 2011 году, настолько поразил Вашингтон, что некоторые адмиралы заговорили о необходимости строительства авианосцев, так как гиперзвуковое оружие за один раз может уничтожить судно.

Несмотря на значительный рывок, российские инженеры не прекращают работу. По словам президента России, Владимира Путина, сразу же после разработки «Циркона» ученые начали думать над технологией, способной противостоять таким ракетам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о принятии в состав ВМФ России боевого фрегата «Адмирал Касатанов».