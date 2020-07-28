Транспортная полиция начала проверку после столкновения двух поездов в Петербурге
Грузовые составы с электровозами сошли с рельсов.
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Фото, видео: МЧС России, 5-tv.ru
Транспортная полиция начала проверку по факту столкновения двух грузовых поездов во Фрунзенском районе Петербурга. Как сообщал 5-tv.ru, ЧП произошло около 14 часов в районе улицы Малая Балканская у станции Купчинская. В результате составы с электровозами и одним порожним вагоном сошли с рельсов.
«По предварительной информации, поезда пустые, то есть шли порожняком. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировала представитель УТ МВД России по СЗФО Альбина Голубева.
Как уточняет пресс-служба Октябрьской железной дороги, в результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии не возникло, график движения пассажирских поездов не нарушен.
«Специалисты Октябрьской железной дороги занимаются устранением последствий схода. На место направлены восстановительные поезда со станций Волковская и Санкт-Петербург-сортировочный-Московский», — говорится в сообщении.
Региональное управление МЧС добавляет, что участок железной дороги на месте происшествия перекрыт. Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места столкновения поездов на юге Петербурга.
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