Видео: Очевидцы рассказали о сходе поездов с рельсов на юге Петербурга

Очевидцы рассказали об обстоятельствах схода с рельсов поездов на юге Петербурга. ЧП произошло 28 июля в районе улицы Малая Балканская. На путях станции Купчинская Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошло касательное столкновение двух грузовых составов, в результате чего опрокинулись два электропоезда и один порожний вагон.

На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, молодой человек сообщает, что один из машинистов уснул, что и стало причиной ЧП. Однако другой очевидец отвечает, что авария произошла из-за неправильной работы светофора.

В результате аварии пострадал один из машинистов. На записи видно, как работники МЧС пытаются оказать ему помощь. По словам одного из очевидцев, мужчина потерял сознание. На место происшествия также прибыла скорая помощь.

Как сообщили в ОЖД, один из электропоездов проехал на запрещающий сигнал и столкнулся с прибывающим на платформу другим составом.

В настоящее время специалисты ОЖД занимаются устранением последствий схода. Сообщается, что на график движения пассажирских поездов авария не повлияла.

Ранее 5-tv.ru писал, что транспортная полиция начала проверку по факту столкновения двух грузовых поездов в Петербурге.