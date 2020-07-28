Специалисты оценили вероятность экологической угрозы после столкновения поездов в Петербурге

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения двух грузовых электропоездов на юге Петербурга, сообщила старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Наталья Орлова.

«По предварительным данным, два локомотива, задев друг друга по касательной, сошли с рельсов. Розлива нефтепродуктов не имеется», — сообщила Орлова 5-tv.ru.

По ее словам, на место происшествия уже выехал транспортный прокурор города Игорь Лепехин. Ход проверки контролируется лично Северо-Западным транспортным прокурором Владимиром Владимировым.

В свою очередь, начальник отдела по работе со СМИ Октябрьской железной дороги (ОЖД) Марина Попова сказала, что в результате ЧП угрозы экологии нет. На работу пассажирских поездов авария не повлияла.

На данный момент специалисты ОЖД занимаются устранением последствий ЧП. На место направлены восстановительные поезда. Причины аварии устанавливаются.

Попова также сообщила, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МЧС сообщили подробности аварии, которая привела к тому, что составы сошли с рельсов у станции Купчинская Октябрьской железной дороги.