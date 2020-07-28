В МЧС сообщили подробности ЧП со сходом с рельсов поездов на юге Петербурга

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 112

Авария произошла в результате столкновения двух грузовых электропоездов.

Фото, видео: МЧС РФ

Начальник управления информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка рассказал подробности ЧП, произошедшего 28 июля на юге Петербурга. У станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошло столкновение двух грузовых электропоездов, из-за чего составы сошли с рельсов.

По словам Литовки, с рельсов сошли три локомотива и один порожний вагон. В результате аварии пострадали три человека. Одного из них отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, а у второго — гипертонический криз, он оставлен на месте. Кроме того, еще один пострадавший от госпитализации отказался.

«На месте находится оперативная группа центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. На место происшествия выдвинулся аварийно-восстановительный поезд. От МЧС на месте работает 20 человек личного состава и пять единиц техники», — заявил Литовка 5-tv.ru.

В результате ЧП произошло повреждение участка пути, организован объездной маршрут.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы рассказали о сходе с рельсов поездов на юге Петербурга.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
71.92
0.33 84.26
0.48
Какая ваша астрологическая особенность отпугивает окружающих?

Последние новости

17:36
Специалисты оценили вероятность экологической угрозы после столкновения поездов в Петербурге
17:28
«Дом-2» бросает вызов Илону Маску — участники проекта собираются в космос
17:20
ТОП-5 восходящих актрис России, которые могут затмить своих коллег
17:18
По факту столкновения поездов в Петербурге возбуждено уголовное дело
17:03
Видео: Ребенок едва не погиб на аттракционе в Ставрополе из-за незастегнутого страховочного жилета
16:57
Хабиб возвращается! Стало известно, когда Нурмагомедов проведет следующий бой

Сейчас читают

Актер и режиссер Сергей Проханов сообщил о состоянии Елены Кондулайнен
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок