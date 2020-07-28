В МЧС сообщили подробности ЧП со сходом с рельсов поездов на юге Петербурга
Авария произошла в результате столкновения двух грузовых электропоездов.
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Фото, видео: МЧС РФ
Начальник управления информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка рассказал подробности ЧП, произошедшего 28 июля на юге Петербурга. У станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошло столкновение двух грузовых электропоездов, из-за чего составы сошли с рельсов.
По словам Литовки, с рельсов сошли три локомотива и один порожний вагон. В результате аварии пострадали три человека. Одного из них отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, а у второго — гипертонический криз, он оставлен на месте. Кроме того, еще один пострадавший от госпитализации отказался.
«На месте находится оперативная группа центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. На место происшествия выдвинулся аварийно-восстановительный поезд. От МЧС на месте работает 20 человек личного состава и пять единиц техники», — заявил Литовка 5-tv.ru.
В результате ЧП произошло повреждение участка пути, организован объездной маршрут.
Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы рассказали о сходе с рельсов поездов на юге Петербурга.
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