В МЧС сообщили подробности ЧП со сходом с рельсов поездов на юге Петербурга

Начальник управления информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка рассказал подробности ЧП, произошедшего 28 июля на юге Петербурга. У станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошло столкновение двух грузовых электропоездов, из-за чего составы сошли с рельсов.

По словам Литовки, с рельсов сошли три локомотива и один порожний вагон. В результате аварии пострадали три человека. Одного из них отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, а у второго — гипертонический криз, он оставлен на месте. Кроме того, еще один пострадавший от госпитализации отказался.

«На месте находится оперативная группа центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. На место происшествия выдвинулся аварийно-восстановительный поезд. От МЧС на месте работает 20 человек личного состава и пять единиц техники», — заявил Литовка 5-tv.ru.

В результате ЧП произошло повреждение участка пути, организован объездной маршрут.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы рассказали о сходе с рельсов поездов на юге Петербурга.