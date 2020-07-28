По факту столкновения поездов в Петербурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Об этом рассказали в Следственном комитете. В результате ЧП пострадал машинист одного из грузовых составов.

В настоящее время специалисты ОЖД занимаются устранением последствий схода. Сообщается, что на график движения пассажирских поездов авария не повлияла.

Ранее 5-tv.ru писал, что транспортная полиция начала проверку по факту столкновения двух грузовых поездов в Петербурге.