По факту столкновения поездов в Петербурге возбуждено уголовное дело
В результате ЧП пострадал машинист одного из грузовых составов.
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Фото, видео: МЧС РФ
По факту столкновения поездов в Петербурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Об этом рассказали в Следственном комитете. В результате ЧП пострадал машинист одного из грузовых составов.
В настоящее время специалисты ОЖД занимаются устранением последствий схода. Сообщается, что на график движения пассажирских поездов авария не повлияла.
Ранее 5-tv.ru писал, что транспортная полиция начала проверку по факту столкновения двух грузовых поездов в Петербурге.
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