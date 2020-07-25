Бывшая жена Элтона Джона подала к нему иск на $4 млн из-за фильма «Рокетмен»

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Игорь Рязов
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Рената Блауэл считает, что музыкант нарушил бракоразводное соглашение между ними.

Фото, видео: www.globallookpress.com / AMPAS, Manchester Daily Express, imagebroker/Peter Carroll

Бывшая жена британского певца и композитора Элтона Джона подала на него в суд. Рената Блауэл хочет получить от музыканта три миллиона фунтов стерлингов (3,8 миллиона долларов или 273 миллиона рублей) за нарушение бракоразводного соглашения, пишет The Daily Telegraph.

Блауэл считает, что договоренность между ней и Элтоном Джоном была нарушена во время съемок фильма «Рокетмен» (2019). По ее мнению, в экранизированной биографии бывшего мужа использовано слишком много фактов из их супружеской жизни, которые они согласились не обсуждать публично. Адвокаты Блауэл добавляют, что в ленте также были искажены многие события.

«В результате этих действий оказалось попрано право (Блауэл — Прим. ред.) на частную и независимую жизнь. Она сама и этот брак стали предметом обсуждения и пристального интереса со стороны прессы», — говорится в иске.

Адвокаты бывшей жены Элтона Джона подчеркивают, что в первую очередь хотят добиться судебного постановления о защите частной жизни своей подзащитной. Требование о выплате материальной компенсации они называют вторичным.

Элтон Джон женился на Блауэл в 1984 году в Австралии в День святого Валентина. Тем самым он шокировал весь мир — еще до свадьбы было известно по меньшей мере о бисексуальной ориентации музыканта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Элтон Джон спас бывшую невесту, спустя 50 лет после расставания. Известный музыкант оплатил операцию женщине, которую бросил незадолго до свадьбы.

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