Очевидцы рассказали об аварии с участием внука экс-главы Хабаровского края

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Алиса Маркова
Эксклюзив 46

ДТП произошло в центре Москвы 17 июня. В момент аварии Игорь Ишаев был пьян и находился за рулем без водительских прав.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В интервью 5-tv.ru, очевидец рассказал об аварии с участием внука экс-главы Хабаровского края. ДТП произошло около 17 часов на улице 1905 года в центре Москвы. В момент аварии Игорь Ишаев был пьян и находился за рулем без водительских прав.

«Я здесь был, звук услышал, вышел. Смотрю — три машины: два Porshe, один Audi А3. Porshe столкнулся с Porshe и вот второй на Audi. Я слышал сильный звук, кажется баллон порвался или удар. Молодые были — 23-24 года — так где-то», — рассказал очевидец.

Согласно сведениям полиции, Игорь Ишаев, находясь за рулем Porshe Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, столкнулся с двумя иномарками на встречной полосе. В результате аварии пострадавших нет. Но удар был такой силы, что авто раскидало по полосам. По информации 5-tv.ru, алкотестер обнаружил в выдыхаемом воздухе Игоря Ишаева 0,738 промилле.

После аварии Игоря Ишаева госпитализировали. По информации 5-tv.ru, он якобы почувствовал себя неважно: у него заболела голова и нога.

Источник также сообщил, что по факту ДТП с участием внука экс-главы Хабаровского края решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную езду в нетрезвом состоянии за рулем. В отношении Игоря Ишаева проводится проверка. Он был лишен водительских прав, но позволил себе сесть за руль.

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