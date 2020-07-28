Стали известны подробности ЧП с поездами в Петербурге — видео
В результате столкновения двух товарных составов на юге города пострадал машинист. За его жизнь сейчас борются медики.
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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru
В Петербурге сошли с рельсов два товарных состава у станции Купчинская. Известно, что на график пассажирских поездов инцидент не повлиял, но железнодорожное полотно придется восстанавливать.
Известно, что в результате столкновения двух товарных составов на юге города пострадал машинист. За его жизнь сейчас борются медики.
Что произошло, на месте выяснял корреспондент МИЦ «Известия»
Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по факту ЧП с поездами Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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