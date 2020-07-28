Проехал 200 метров и умер: подробности расстрела росгвардейца в Ингушетии

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 399

Трагедия произошла на глазах девушки, с которой погибший старший лейтенант разговаривал в этот момент в поле.

Проехал 200 метров и умер: подробности расстрела росгвардейца в Ингушетии

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Стали известны подробности нападения на сотрудника Росгвардии в Ингушетии. По информации 5-tv.ru, жертвой нападения троих неизвестных стал старший лейтенант Микаил Алиев.

Предварительно, Алиев стоял в поле в районе трассы федеральной автодороги «Кавказ» и разговаривал с девушкой. В какой-то момент к ним подъехали трое и завязался конфликт, в ходе которого в росгвардейца обстреляли из автоматического оружия. После произошедшего Алиев сел в автомобиль и смог проехать еще около 200 метров. После чего умер от полученных ранений.

5-tv.ru

В ходе осмотра места происшествия выявлено, что в кобуре нет его личного оружия. Известно, что Алиев был на выходном. Свидетельница произошедшего в настоящее время дает показания следователям.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.92
0.33 84.26
0.48
Какая ваша астрологическая особенность отпугивает окружающих?

Последние новости

23:37
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
23:11
«Исчезает шедевр»: Моника Беллуччи расстроила фанатов постаревшим внешним видом
22:57
Охранник-инвалид рассказал, как ему удалось спасти упавшего с 7 этажа ребенка
22:38
В Минобороны РФ ответили на претензии Финляндии по поводу нарушения границ
22:19
В Петербурге задержали блогера-бойца ММА Артема Тарасова и его брата
22:17
Проехал 200 метров и умер: подробности расстрела росгвардейца в Ингушетии

Сейчас читают

«Будет просто феерия!» — ведущие «Дома-2» отреагировали на новость о работе с Гузеевой
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок