Проехал 200 метров и умер: подробности расстрела росгвардейца в Ингушетии

Стали известны подробности нападения на сотрудника Росгвардии в Ингушетии. По информации 5-tv.ru, жертвой нападения троих неизвестных стал старший лейтенант Микаил Алиев.

Предварительно, Алиев стоял в поле в районе трассы федеральной автодороги «Кавказ» и разговаривал с девушкой. В какой-то момент к ним подъехали трое и завязался конфликт, в ходе которого в росгвардейца обстреляли из автоматического оружия. После произошедшего Алиев сел в автомобиль и смог проехать еще около 200 метров. После чего умер от полученных ранений.

5-tv.ru

В ходе осмотра места происшествия выявлено, что в кобуре нет его личного оружия. Известно, что Алиев был на выходном. Свидетельница произошедшего в настоящее время дает показания следователям.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.