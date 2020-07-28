Проехал 200 метров и умер: подробности расстрела росгвардейца в Ингушетии
Трагедия произошла на глазах девушки, с которой погибший старший лейтенант разговаривал в этот момент в поле.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Стали известны подробности нападения на сотрудника Росгвардии в Ингушетии. По информации 5-tv.ru, жертвой нападения троих неизвестных стал старший лейтенант Микаил Алиев.
Предварительно, Алиев стоял в поле в районе трассы федеральной автодороги «Кавказ» и разговаривал с девушкой. В какой-то момент к ним подъехали трое и завязался конфликт, в ходе которого в росгвардейца обстреляли из автоматического оружия. После произошедшего Алиев сел в автомобиль и смог проехать еще около 200 метров. После чего умер от полученных ранений.
В ходе осмотра места происшествия выявлено, что в кобуре нет его личного оружия. Известно, что Алиев был на выходном. Свидетельница произошедшего в настоящее время дает показания следователям.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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