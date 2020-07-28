В Петербурге задержали блогера-бойца ММА Артема Тарасова и его брата

В Петербурге задержали блогера-бойца MMA Артема Тарасова и его брата. Известно, что в настоящее время молодые люди в окружении сотрудников полиции находятся на Университетской набережной.

Как сообщил пресс-секретарь звезды, причины задержания неизвестны. Перед задержанием Тарасов и его брат Корней катались на яхте. В связи с тем, что Корней Тарасов рэп-исполнитель, то они давали концерт и пели песни, громко играла музыка.

«Я вышел с женой с яхты, смотрю толпа полиции и мы побежали. Они за нами. Теперь держат», — говорит в прямом эфире Instagram Тарасов.

Обстоятельства уточняются.

Артем Тарасов известен не только своими достижениями на ринге, но и как видеоблогер, который рассказывает о мире MMA, видах единоборств и здоровом образе жизни. Он является чемпионом по самбо и рукопашному бою.