Афиногенов день: почему нельзя ругаться и делать уборку 29 июля?

Афиногенов день Русская православная церковь отмечает 29 июля — или 16 июля по старому стилю. Назван он в честь священномученика Афиногена, или Финогея, как его звали на Руси. Он был епископом в III веке в Севастии, армянских землях, которые теперь относятся к современной Турции. Римская власти преследовала христиан и требовала от них вернуться к языческим традициям — поклоняться идолу и приносить ему жертвы, а за отказ жестоко наказывала. Пострадал и сам Афиноген вместе с десятью учениками, пишет «Утро.ру».

Римляне хотели схватить епископа за его активное участие в распространении веры об Иисусе Христе среди простых жителей. Не найдя его, они решили отомстить его ученикам, пленив десятерых и отдав их под суд. Афиноген сдался и просил отпустить своих последователей, но все они после жестоких пыток были казнены. Перед самой смертью Финогей услышал глас божий, который обещал ему райское блаженство вместе со всеми его учениками.

Что нельзя делать 29 июля

Этот день несет в себе сильную энергетику, так что не стоит браниться и желать зла другим, иначе все это может вернуться бумерангом обратно. Не стоит просить и о повышении в должности или зарплате — можно получить обратную реакцию вплоть до увольнения.

Христианам следует не употреблять в пищу продукты животного происхождения, воздержаться от чревоугодия, лени, слишком долгого сна. Так как праздник выпал в 2020 году на среду, то есть мясо категорически нельзя.

Традиционно не стоит мыть полы и даже подметать в доме — можно вымести из жизни всю удачу и лишиться здоровья и благополучия.

Табу было посещение леса, охота, сбор грибов и ягод, неподобающее поведение в лесу — песни, пляски, костры, — в целом, все, что могло помешать живой природе в этот день, было под запретом. Считалось, что так можно отвлечь от сбора птичьих перьев зарю.

Что можно делать на Финогея

Следует поддерживать себя в благостном настроении, думать о хорошем, больше улыбаться и желать благополучия окружающим, чтобы это отразилось и на собственной жизни.

Можно проводить время с семьей или побыть наедине с собственными приятными мечтами.

Поход в гости, встречи с друзьями и доброе общение с близкими на 29 июля привлекали в дом удачу и счастье.

На Афиногена собирать грибы было запрещено, а вот сразу после него они считались пригодными в пищу и для заготовок на зиму.

Народные приметы на 29 июля

На Руси в этот день начинали собирать рожь — кормилицу на долгие зимние месяцы. Поэтому существовало немало традиций, связанных именно с рожью: торжественно собрать первый сноп и сберечь его до самой посевной, ведь его солому можно было использовать в лекарственных целях. Во время посадки на следующий год обязательно сеяли и зерна с этого снопа.

Самые старые и мудрые женщины должны были сплести своеобразную бородку из несжатой полосы ржи — ее звали в честь Афиногена «Финогеевой волоткой», но славили так древнеславянского Волоса, которые даровал людям плодородие.

Считалось, что если в тот день был дождь, то собранный урожай будет тяжело сберечь.

Желтые облака на закате и поникшая морковная ботва обещали дождь на следующий день, а роса до самого полудня — жару.

Найденный при жатве раздвоенный колосок ржи обещал достаток.

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