Онищенко призвал россиян повременить с заграничным отдыхом
Бывший санитарный врач России считает, что резкий переход к привычному образу жизни после длительного периода ограничений может нанести вред здоровью.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /onemorepicture / Thorsten Wagner, 5-tv.ru
В Госдуме призвали россиян повременить с заграничным отдыхом, даже несмотря на частичное открытие международного авиасообщения.
По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, после длительного периода ограничений резкий переход к привычному образу жизни может нанести вред здоровью, а при возвращении домой вызвать стресс. При чем, как выразился зампред комитета по образованию и науки — «стресс коллективный».
С 1 августа возобновляются авиарейсы с некоторыми городами Турции, Танзании и Великобритании. С 10 августа этот список планируется расширить.
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