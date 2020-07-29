Онищенко призвал россиян повременить с заграничным отдыхом

В Госдуме призвали россиян повременить с заграничным отдыхом, даже несмотря на частичное открытие международного авиасообщения.

По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, после длительного периода ограничений резкий переход к привычному образу жизни может нанести вред здоровью, а при возвращении домой вызвать стресс. При чем, как выразился зампред комитета по образованию и науки — «стресс коллективный».

С 1 августа возобновляются авиарейсы с некоторыми городами Турции, Танзании и Великобритании. С 10 августа этот список планируется расширить.