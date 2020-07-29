Последствия столкновения двух грузовых поездов в Петербурге сняли на видео
В результате ЧП на юге Северной столицы пострадал машинист. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.
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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru
На месте столкновения двух грузовых поездов в Петербурге рано утром приступили к восстановлению путей. Крупная авария произошла накануне днем. Предположительно один из локомотивов промчался на красный свет. Пострадал машинист, он в тяжелом состоянии в больнице.
Разбор завалов не прекращался всю ночь. С помощью кранов рабочие убирали искореженные вагоны с путей. На месте происшествия работает корреспондент МИЦ «Известия» Анна Калачева, у нее вся последняя информация.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что специалисты оценили вероятность экологической угрозы после столкновения поездов в Петербурге. На данный момент специалисты Октябрьской железной дороги занимаются устранением последствий ЧП.
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