Последствия столкновения двух грузовых поездов в Петербурге сняли на видео

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В результате ЧП на юге Северной столицы пострадал машинист. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru

На месте столкновения двух грузовых поездов в Петербурге рано утром приступили к восстановлению путей. Крупная авария произошла накануне днем. Предположительно один из локомотивов промчался на красный свет. Пострадал машинист, он в тяжелом состоянии в больнице.

Разбор завалов не прекращался всю ночь. С помощью кранов рабочие убирали искореженные вагоны с путей. На месте происшествия работает корреспондент МИЦ «Известия» Анна Калачева, у нее вся последняя информация.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что специалисты оценили вероятность экологической угрозы после столкновения поездов в Петербурге. На данный момент специалисты Октябрьской железной дороги занимаются устранением последствий ЧП.

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