Адвокат по делу «Нового величия» найден мертвым в Москве

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Василий Заика
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Инцидент произошел днем 28 июля в адвокатской конторе на Тверской улице.

Адвокат по делу «Нового величия» найден мертвым в Москве

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Адвокат по делу экстремистской молодежной организации «Новое величие» Иван Сустин найден мертвым в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, 37-летний мужчина внезапно скончался днем 28 июля в адвокатской конторе на Тверской улице.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что 37-летнего юриста без признаков жизни обнаружили коллеги. По факту произошедшего проводится проверка. Точную причину смерти мужчины установит экспертиза.

Иван Сустин в суде представлял интересы фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, которому инкриминируется организация и участие в экстремистском сообществе. Приговор в отношении обвиняемого был отменен в октябре 2019 года из-за нарушения досудебной сделки.

В настоящее время процесс над Павлом Ребровским идет отдельно от других фигурантов. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. 14 июля в ходе судебных прений сторона обвинения запросила для подсудимых реальные тюремные сроки.

Уголовное дело в отношении членов «Нового величия» было возбуждено по статье «Организация экстремистского сообщества и участие в нем». По версии следствия, фигуранты намеревались захватить власть в России путем государственного переворота.

Ранее 5-tv.ru опубликовал подробности расстрела росгвардейца в Ингушетии.

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