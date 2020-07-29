«Зенит» протестирует волгоградский «Ротор» на старте сезона РПЛ

Российская премьер-лига опубликовала календарь матчей очередного сезона 2020–2021 годов. Согласно расписанию, встречи в рамках первого тура чемпионата России по футболу пройдут с 8 по 11 августа. Петербургскому «Зениту» выдалась возможность в гостевом поединке протестировать волгоградский «Ротор», который спустя 16 лет возвращается в элитный дивизион.

Ближайший домашний матч «сине-бело-голубые» проведут в период с 18 по 20 августа. Соперником «зенитовцев» в третьем туре станут московские «армейцы».

Сосед «Зенита» по турнирной таблице завершившегося сезона «Локомотив» примет гостей из города на Неве в своем «депо» в рамках шестого тура РПЛ, матчи которого запланированы на 28–30 августа.

Гостевая встреча с московским «Спартаком» пройдет в период со 2 по 4 октября. В свою очередь, «красно-белые» пожалуют в вотчину петербуржцев в начале второй половины декабря — игры 19-го тура состоятся 15–17 декабря. Этот поединок «сине-бело-голубых» станет заключительным перед зимней паузой в чемпионате.

Матчи заключительного 30-го тура РПЛ стоят в расписании 16 мая. Стыковые встречи за право играть в высшем дивизионе запланированы на 19 и 23 числа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт.